İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çalınan kulaklığı sayesinde Rus askerlerini adım adım takip etti

Çalınan kulaklığı sayesinde Rus askerlerini adım adım takip etti
Çalınan kulaklığı sayesinde Rus askerlerini adım adım takip etti

Ukrayna’nın Gostomel şehrinde Vitaliy Semenets adlı vatandaş, Rus askerleri tarafından evinden çalınan kablosuz kulaklığı sayesinde askerlerin konumunu adım adım takip etti.

Rus askerlerinin Ukrayna'nın Gostomel şehrindeki evini yağmalaması sonrası evine dönen Vitaliy Semenets adlı vatandaş, kablosuz kulaklığının nerede olduğunu merak ederek, uygulama üzerinden kulaklığının yerini öğrenmeye çalıştı. Semenets, uygulama sayesinde Rus askerleri konumunu adım adım takip ederek, sosyal medya hesabı üzerinden askerlerin harita üzerindeki konumunu paylaştı.

Semenets'in paylaşımına göre, kulaklıkların sınırı geçerek Belarus'a ve ardından Rus birliklerin Donbass'a saldırıya hazırlanmak için toplandığı Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Kukuyevska şehrinde olduğu görüldü. Sements, "Teknoloji sayesinde Rus askerleri tarafından Gostomel'deki evimden çalınan kulaklıklarımın nerde olduğunu biliyorum" dedi.

Öte yandan Belarus'ta bulunan bir postaneye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerinden yağmaladıkları ve aralarında çamaşır makinesi, dizüstü bilgisayar ve elektrikli scooter gibi ürünlerinde bulunduğu eşyaları paketleyerek Rusya'daki evlerine gönderdiği görülmüştü.

Bekir Keskin

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.