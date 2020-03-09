Çalınan motosikletini bulana bin 500 lira ödül verecek

Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Şubat Pazartesi günü akşam 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi 3807 sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Yusuf Şengül'ün 2 yıl önce 14 bin liraya aldığı ve şu anda 20 bin liradan satılan motosikletini çaldı. İş yerinin karşısındaki apartmana sabah motosikletini park eden Şengül, işten çıktıktan sonra motosikletinin olduğu yere gidince motosikletinin olmadığını gördü. Bunun üzerine apartmanın kamera kayıtlarını inceleyen genç adam, motosikletinin bir hırsız tarafından çalındığını görünce polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kamera kayıtlarını inceleme altına alarak soruşturma başlattı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda 01 AAP 377 plakalı motosikletin yanına tek başına bir hırsız geliyor. Motosikleti ve çevreyi inceleyen hırsız, direksiyon kilidini kırarak 1 dakika içerisinde motosikleti çalıyor ve olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

“Allah rızası için ulaşsınlar”

2018 model motosikleti çalınan Yusuf Şengül ise durumdan üzgün olduğunu ve motorunu bulana bin 500 TL ödül vereceğini sosyal medyadan duyurdu.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şengül, tekrardan motosiklet alacak imkanının olmadığını belirterek, “Biz iş yerinde çalışırken motosikletimi çaldılar. Direksiyon kilidini kırıp almış götürmüş. Mağduruz. Polisler geldi kamera kayıtlarını aldılar ama hala bekliyoruz. Motorumu 2 yıl önce 14 bin liraya aldım. Şu anda 20 bin lira. Bulana bin 500 lira ödül vereceğim. Bütçemize göre ödül de. Yenisini alamıyoruz bari motosikleti bulalım. Görenler bulanlar olursa bize Allah rızası için ulaşsınlar. Motosiklet siyah ve üzerinde ‘Emir Avşar' yazıyor. O yazıyı sökseler bile yapışkan izi duruyordur” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

