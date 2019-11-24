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Çalıntı araç şarampole yuvarlandı

Çalıntı araç şarampole yuvarlandı
Çalıntı araç şarampole yuvarlandı

Gaziantep’ten çalınan hafif ticari araç, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te U.Ö., adına kayıtlı olan 41 PE 961 plakalı hafif ticari araç 4 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Aracının çalındığını fark eden U.Ö., Gziantep'te bulunan bir polis merkezine giderek hırsızlık ihbarında bulundu. Her yerde aranan çalıntı hafif ticari araç, gece saatlerinde Gölbaşı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi civarında şarampole yuvarlanmış bir vaziyette bulundu. Araç polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri aracı çalan ve daha sonra kaza yapan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kürşat Aktaş

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