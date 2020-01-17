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Çalıntı aracı yol ortasında bırakıp kaçtılar

Çalıntı aracı yol ortasında bırakıp kaçtılar
Çalıntı aracı yol ortasında bırakıp kaçtılar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çalıntı aracı takibe alan polis şüphelileri kıstırdı. Yakalanacaklarını fark eden zanlılar, çalıntı aracı yol ortasında bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Ocak tarihinde Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Sanayi bölgesinde sahibinin boya ve tamir için bıraktığı minibüs kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Mustafakemalpaşa Emniyeti tarafından yapılan takip sonrasında aracın ilçe sınırları içerisinde olduğu tespit edildi. Plakaları sökülmüş haldeki minibüsü fark eden ekipler, aracı takibe aldı. Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda polis tarafından kıstırılan aracı yol ortasında bırakan şüpheliler kaçtı. Olay yeri inceleme ekipleri çalıntı araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi aradı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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