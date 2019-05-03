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Çalıntı motosiklet gece bekçilerin dikkati sayesinde bulundu

Çalıntı motosiklet gece bekçilerin dikkati sayesinde bulundu
Çalıntı motosiklet gece bekçilerin dikkati sayesinde bulundu

Antalya’dan çalındığı belirlenen motosiklet, devriye görevi yapan bekçilerin dikkati sayesinde aynı gün Manavgat’ta bulundu.

Manavgat'ta devriye görevinde olan Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki gece bekçilerinin dikkati çalıntı olduğu belirlenen motosikletin bulunmasını sağladı. Doğu Garajı içerisinde park halindeki motosikletin plakasının kapalı olduğunu gören bekçiler, plakayı açıp sorgulattığında 01 ZR 598 plakalı motosikletin Antalya Muratpaşa'dan çalındığını belirledi. Olay yerine çağrılan asayiş ve olay yeri ekipleri motosiklette parmak izin çalışması yaptıktan sonra motosiklet çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına çekildi.  

Arif Kaplan
 

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