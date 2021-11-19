Çalıntı otomobil kovalamaca sonucu yakalandı

Olay, Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, devriye görevi esnasında 07 V 8431 plakalı otomobilden şüphelenip durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yaklaşık 12 kilometre kaçan şüpheliler devriye ekipler tarafından Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Araçta bulunan sürücü A.G. ve yanında oturan arkadaşı C.S. kelepçe ile zapt edildi. Araçta yapılan aramada ise bir miktar kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Yapılan sorgulamada ise aracın bir gün önce Kuşadası'ndan çalındığı öğrenildi. Şüpheliler sorgulamaları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekrem Keser