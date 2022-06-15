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Çalışan kadınlara sağlık bilgilendirmesi

Çalışan kadınlara sağlık bilgilendirmesi
Çalışan kadınlara sağlık bilgilendirmesi

Düzce’de Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler OSB’de faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan kadınlara yönelik kanser tarama programı ve bilgilendirme eğitimi yaptı.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezi (KETEM) birimi ekipleri toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalardaki kadın çalışanlara yönelik kanser tarama programı ve bilgilendirme eğitimi yaptı. KETEM biriminde görevli Dr. Merve Hayriye Öztürk tarafından verilen eğitimlerde; kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, kanserden korunma yolları, sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 40-69 yaş arası kadınların iki yılda bir yapılan meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınların beş yılda bir rahim ağzı kanser taramasını ve 50-70 yaş aralığındaki tüm erkek ve kadınların kolon kanseri taramasını ücretsiz olarak yaptırabileceklerini belirtti.
Tarama sonrası sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişilerin teşhis merkezlerimize yönlendirildiğini söyleyen Dr.

Yılmaz, “Özellikle toplumun kanser konusunda farkındalığının arttırılarak, toplum bilincinin geliştirilmesi halk sağlığı açısından son derece önemlidir. Kanserde ne kadar erken teşhis konulursa tedavisi o oranda artıyor. Gezici Mobil araçlarımızla yıl boyunca düzenli olarak ilimiz genelinde tarama programları ve bilgilendirme eğitimleri yapılmaya devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Enes Bektaş

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