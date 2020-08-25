Çalışan sağlığı ön planda tutularak üretime devam ediliyor

Mart ayında pandemiye dönüşen koronavirüs salgınında 6 ay geride kalırken, kamu sağlığını koruma ve salgını kontrol altına alma amacıyla yürütülen topyekun mücadelede başarılı sonuçlar elde edildi. 1 Haziran itibarıyla tüm dünya genelinde ‘normalleşme' çalışmaları başlarken, bayram tatili sonrası ülke genelinde günlük vaka sayısının yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Yalova'da üretimi sürdüren Aksa Akrilik, Ak-Kim ve DowAksa fabrikalarında koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren gerekli önlemler alınırken, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili pek çok uygulama hayata geçirildi. 6 aydan bu yana da aynı hassasiyet ve titizlikle tedbirlerini yöneten üç şirket hem yönetim ofisleri hem de üretim tesislerindeki kurallara sıkı sıkı bağlı kalmaya devam ediyor. İhracattaki stratejik paylarıyla ekonomiye katkı sağlayan Akkök Holding kuruluşları, çalışan sağlığını birinci plana alırken aynı zamanda üretimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Verilen bilgiye göre, çalışanları virüse karşı nasıl önlem almaları gerektiği yönünde sürekli bilgilendiren Aksa Akrilik, salgın başından bu yana aldığı üst düzey önlemleri aynı şekilde devam ettiriyor. Fabrika içerisinde ve servislerde düzenli olarak dezenfeksiyon uygulaması yapılırken, maske kullanımı zorunlu tutuluyor. Önlemler kapsamında yemekhanede tek sıra ve 1,5 metrelik aralarla işaretlendirmeler bulunuyor. Toplu vakit geçirilen yerlerde sosyal mesafeyi korumak için önlemlerin alındığı şirketin fabrikasında, içeriye giren herkesin ateşleri ölçülüyor. Uygun bölümler için evden çalışma uygulaması devam ederken, Anadolu Sağlık Merkezi ile başlayan iş birliği kapsamında, tüm şirket çalışanlarına yönelik Covid -19 antikor testi uygulanması da devam ediyor. Şirket, daha önce de Covid- 19 antikor hızlı kart testi ile isteyen çalışanlarına önlem amaçlı test uygulaması yaptırmıştı.

Çamaşır suyundan deterjana, el ve banyo sabunundan dezenfektana kadar çok sayıda hijyenik malzemenin ham maddesinin üretildiği Akkim fabrikasında da çalışan ve toplum sağlığı tedbirleri devam ediyor. Sürekli güncellenen detaylı bir normale dönüş planı hazırlayarak Covid-19 gündemini yakından takip eden şirket, çalışanlarının sağlık ve huzurunu ön planda tutarak faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, çalışanların ve birinci derece yakınlarının pandemi sürecindeki belirsizlik ve kaygılarını yönetmek için nisan ayında devreye aldığı psikolojik destek hattını yeni hizmet araçları da ekleyerek sürdürüyor. 17 Mart'ta başlatılan ev-ofis çalışmasının yanında, çalışanın evden çıktığı andan mesai bitiminde eve dönüşüne kadar geçen bütün süreçlerde ve yaşam alanlarında gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor. Bunun yanında dezenfeksiyon işlemleri düzenli olarak yapılarak sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyum en üst seviyede tutuluyor.

Dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa'da üretim sıkı denetim ve önlemler altında devam ediyor. fabrikası düzenli olarak dezenfekte edilirken, giriş yapan herkesin ateşi ölçülüyor ve maskesiz girişe izin verilmiyor. Tüm çalışanlara hijyen paketleri dağıtılırken, virüse yakalanma riskini azaltmak için kapsamlı ve kademeli bir sağlık tarama sistemi oluşturuldu. Çalışanlar tarafından kullanılan servis araçlarının sayısı artırılarak sosyal mesafenin genişletilmesi sağlandı. Olası bir bulaş durumunda, kişilerarası teması takip edebilmek amacıyla çalışma ekipleri farklı renk gruplarına ayrıldı. Üretim tesislerinde sosyal mesafenin korunması amacıyla, alt işveren ve müteahhitler için ayrı yemekhane ve hizmet alanları oluşturuldu. Ayrıca şirket nisan ayından beri tüm çalışanlarının ve ailelerinin dış ortamlar ile temasını mümkün olduğunca azaltmak için düzenli aralıklarla gıda ve temizlik paketleri dağıtılıyor.