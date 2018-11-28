Çalışanlar yıllık izinlerini kullanırken cimri davranıyor

Türkiye'de 14 binden fazla şirket ile 180 bini aşkın çalışanın kullandığı personel yönetimi yazılımı Kolay İK, çalışanların yıllık ücretli izin kullanım alışkanlıklarını araştırdı. Son 3 yılda talep edilen izin sayısı ve izin sürelerinin incelendiği araştırmaya göre, çalışanlar yıllık izinlerini en fazla Temmuz, Ağustos ve Aralık aylarında kullanırken, izin için en az tercih edilen aylar Ocak, Şubat ve Mart oldu. İzin sürelerine bakıldığında ise en uzun izinler 2016 ve 2017'nin Ocak ayı ile 2018'in Temmuz ayında kullanıldı. Eylül ve Ekim ayları ise izin süreleri açısından son sırada yer aldı. Son 3 yılda kullanılan yıllık ortalama izin süresinin ise çalışan başına 3,5 gün olduğu tespit edildi.

"Çalışanların dörtte biri yıllık izinlerini kullanmıyor"

Ücretli veya ücretsiz tüm izinlerin kolayca takip edildiği yüzde 100 yerli personel yönetim yazılımı Kolay İK'ya kayıtlı şirketlerin yüzde 18'i 1-50 arası, yüzde 48'i 51-150 arası, yüzde 34'ü ise 150'den fazla çalışana sahip büyük işletmelerden oluşuyor. İzin kullanım alışkanlıkları hakkında bilgi veren Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, "Son 3 yılda şirketimize kayıtlı 180'den binden fazla çalışanın yıllık ortalama izin süreleri 3,5 gün. Bu rakam, IPSOS'un açıkladığı ‘çalışanların yaklaşık dörtte biri yıllık izinlerini kullanmıyor' söylemini doğruluyor. Oysa 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan çalışanların en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanların en az 20 gün ve 15 yıl ve daha fazla süredir çalışanların ise en az 26 günlük ücretli izin hakkı bulunuyor" dedi.

"Biriken izinlerin ücretleri işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içerisinde talep edilebilir"

Biriken ve kullanılmayan izinlerle ilgili de hatırlatmalarda bulunan Çağlar Yalı şunları aktardı: "4857 sayılı İş Kanunu'na göre, çalışanlar biriken yıllık izin ücretini ancak işten ayrıldığı zaman talep edebilir. Kanuna göre izin ücretlerinin talebi için zaman aşımı süresi ise işten ayrıldıktan sonra 5 yıl".