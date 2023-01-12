Çalışanlara kızdı, aracıyla otele daldı

Çin'in Şanghay kentindeki bir otelde dizüstü bilgisayarı kaybolan müşteri, görevlilerle tartıştı. Daha sonra aracına binen müşteri, önce otelin döner kapısını kırdı, sonra lobiye daldı. İçeride aracıyla tur atan müşteri, arka kapıdan çıkmak istedi ancak başarılı olamadı. Bu sırada otel görevlileri aracın şoför kapısını açmaya çalıştı. Sürücü ise geri manevra yaparak yeniden ön kapıya yöneldi ve durmak zorunda kaldı.

Çin polisi, Salı günü yaşanan olayın ardından 28 yaşındaki erkek müşterinin gözaltına alındığını, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

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