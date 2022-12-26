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Çalışanların maaşlarını ödemeyen Ufuk Üniversitesine YÖK'ten inceleme

Çalışanların maaşlarını ödemeyen Ufuk Üniversitesine YÖK'ten inceleme
Çalışanların maaşlarını ödemeyen Ufuk Üniversitesine YÖK'ten inceleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanlarının maaşlarını ödemediği gerekçesiyle Ufuk Üniversitesi hakkında inceleme başlattı.


Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi çalışanları, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle hastane önünde eylem gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen eylemde hastane çalışanları maaşlarının zamanında ödenmesini talep etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre YÖK, duruma kayıtsız kalmayarak Ufuk Üniversitesi hakkında inceleme başlattı. Ayrıca, üniversitenin mali açıdan zor durumda olduğu, çok sayıda öğretim üyesinin görevinden ayrıldığı, üniversite öğrencilerinin de eğitim açısından sıkıntı yaşadığı iddia edildi.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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