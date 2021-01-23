İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalışma belgesini bahane ederek, havalimanına gidince cezayı yedi

Çalışma belgesini bahane ederek, havalimanına gidince cezayı yedi
Çalışma belgesini bahane ederek, havalimanına gidince cezayı yedi

Kadıköy'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında çalışma belgesinin olduğunu belirtip, akrabalarını havalimanından alan şahsa para cezası kesildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri ise Kadıköy'de kısıtlamalar kapsamında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti.
Denetimler esnasında polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü M.K.'nın evrak kontrolü sonrası Kocaeli sınırları içerisinde çalıştığı iş yerinden aldığı izin belgesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen misafirlerini almak için trafiğe çıktığı belirlendi.

Sürücü M.K.'ya 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

Öte yandan M.K.'ya ait araçta çok sayıda kişinin olduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

Abdul Samet Kaya - Metin Başar
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.