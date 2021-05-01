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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs'ını kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs'ını kutladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs'ını kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin mesaj yayımladı.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan “Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandığı paylaşımına atıfta bulundu. Ayrıca Bilgin paylaşımında, “Önceden yasaklarla anılan 1 Mayıs'ların Cumhurbaşkanımız'ın iradesiyle 2009 yılında Emek ve Dayanışma günü olarak tanınması ve resmî tatil yapılması özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız” ifadelerini kullandı.

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