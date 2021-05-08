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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz. Ramazan günü yapılan bu saldırı sadece oradaki kardeşlerimize değil tüm İslam dünyasına ve insanlığa yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan İsrail saldırılarını kınadı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bilgin şu ifadelere yer verdi: "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz. Ramazan günü yapılan bu saldırı sadece oradaki kardeşlerimize değil tüm İslam dünyasına ve insanlığa yapılmıştır. İsrail'in insanlık dışı saldırıları son bulana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Mevlüt İşli

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