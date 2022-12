Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Bu ekonomik program başarılı olacak'

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Programa Katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir işveren sendikasının 60 yıla adım atmasının önemini vurguladığı konuşmasında “Türkiye'nin her alanda yetişmiş dünya çapında rekabet edebilecek nitelikli insan gücü yoktu. Bugün çok şükür Türkiye'nin her alanda, dünyanın her yerinde üretim yapacak gücü vardır. Dünyanın her yerinde teknolojiye ve bilgiye ulaşabilecek kalitede emeğe sahiptir. Bugün Türkiye'nin gücü budur. Ben bu gücün en önemli unsurlarından birisinin de girişimci gücü olduğunu, Türkiye'nin sanayicilerinin, üreticilerinin, Türkiye müteşebbislerinin gücü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla TİSK sadece bir işveren kuruluşu değil aynı zamanda bu üretim gücünü, üretim bilgisini ve tecrübesini bir araya getiren bir örgüt. Bu bakımdan ben sizleri ve bu 60 yıllık mücadelenin içerisinde bulunanları, buna katkı verenleri ve emeği geçenlerin hepsini kutluyorum. 60'ıncı yılınızı şimdiden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz Türkler, burada ayakta duracağız”

Bakan Bilgin, konuşmasında Türkiye'nin ortak geleceğinin önemli olduğunu ifade ederek “İş adamlarımızın Türkiye'nin ortak geleceğini kendileri için bir mesele bir dava etmesi çok önemli çünkü ortak geleceği onlar davet ettikleri zaman Türkiye işçileri de aydınları da ortak gelecekte buluşurlar. Türkiye'nin devleti de zaten o ortak geleceği inşa etmek için mücadele vermektedir. Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları zor bir coğrafyadır. Bin yıllık tarihine baktığımız zaman daha çok bizi görürüz ama arkeolojiye müracaat ettiğiniz zaman yerin altında adını sayamayacağımız adamlarla karşılaşırsınız. Bunun anlamı burada tarihsel bir zafiyet olarak ayakta duramazsanız gideceğimiz yer orası, yerin altına gömerler. Onun için biz Türkler burada ayakta duracağız. Nasıl duracağız üretim gücümüzle duracağız. Her şeyden önce devletimizin bağımsızlığıyla ayakta duracağız. Bu bağımsızlık bizim ortak yarınlarımızın da teminatıdır” şeklinde konuştu.

Musa Enes Aksakal



