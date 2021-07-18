Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 'Asgari ücret desteği sürecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Asgari ücretle çalışan işçilere 75 lira destek sağlanması kararını da içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek kabul edildi.

İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını, söz konusu desteğin finansmanının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağını açıkladı.

Toplamda 1,4 milyon işletmeye 6,2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9,3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülüyor. Tüm işyerlerini kapsayacak destek için başvuruya ise gerek bulunmuyor."