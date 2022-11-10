Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ‘EYT tarihi' ile ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, EYT düzenlemesinde tarihin netleştiği yönündeki haberler üzerine açıklama yapıldı. Gerekli görüşmelerin tamamlanmasının ardından çalışmanın nihai halinin TBMM'ye sunulacağı ve uygulama takviminin TBMM tarafından belirleneceği vurgulanan açıklamada, “Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir” ifadelerine yer verildi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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