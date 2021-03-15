Çalışmak için gittiği hastane inşaatında defalarca bıçaklandı

Olay, Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz yıl hastane inşaatında çalıştıktan sonra, bir süre çalışmaya ara veren Remzi Tırtar (35), işe tekrar başlamak için hastane inşaatına gitti. Sabah saatlerinde işe başlayan Tırtar, bir süre sonra önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen ve aynı inşaatta elektrik ustası olarak çalışan Ferhat S. ile karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi ile Ferhat S., yanındaki bıçak ile Remzi Tırtar'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Remzi Tırtar, inşaat işçilerinin ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Remzi Tırtar, burada ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırtar'ın, akciğerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alındı

Öte yandan, bıçaklı kavganın ihbar edilmesi üzerine hareket geçen polis ekipleri, şüpheli Ferhat S.'yi hastane inşaatında yakaladı. Kavgada kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanan Ferhat S., gözaltına alınarak işlemler için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hasan Yiğen

