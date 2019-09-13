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Çalıştığı fırında eroin satarken yakalandı

Çalıştığı fırında eroin satarken yakalandı
Çalıştığı fırında eroin satarken yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, çalıştığı fırında eroin sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Seydikemer'deki bir ekmek fırınında çalışan A.S.'nin eroin sattığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki tabi sonucu iş yerine operasyon düzenledi. Çalıştığı fırında gözaltına alınan A.S.'nin üzerinde ve fırında yapılan aramada 16 parça halinde bir miktar eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Murat Yalçın
 

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