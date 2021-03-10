Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklı Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden inşaatta işçi olarak çalışan 64 yaşındaki Yusuf Başaran, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı asansör boşluğuna düştü.

Başaran'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Hasan Öztürk

