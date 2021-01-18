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Çalıştırdığı otomobil bir anda alev aldı

Çalıştırdığı otomobil bir anda alev aldı
Çalıştırdığı otomobil bir anda alev aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi, Belen Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, park halindeki 07 DD 072 plakalı otomobiline binip, çalıştırdı.

Bu sırada otomobil, motor kısımdan alev aldı. Sürücü araçtan inerken, alevler kısa sürede otomobili sardı.

İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Erdal Anak
 

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