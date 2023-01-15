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Çalıştırmak istediği otobüsle tarlaya uçtu

Çalıştırmak istediği otobüsle tarlaya uçtu
Çalıştırmak istediği otobüsle tarlaya uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü tarlaya uçtu, sürücü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Zafer R. (50), 16 M 06015 plakalı özel halk otobüsünü marşa basıp çalıştırmak istedi. Dakikalarca uğraşan sürücü, başarılı olamayınca yokuş aşağı salarak çalıştırmayı denedi.

O sırada sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki tarlalık alana uçtu. Sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan
 

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