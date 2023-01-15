Çalıştırmak istediği otobüsle tarlaya uçtu

Kaza sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Zafer R. (50), 16 M 06015 plakalı özel halk otobüsünü marşa basıp çalıştırmak istedi. Dakikalarca uğraşan sürücü, başarılı olamayınca yokuş aşağı salarak çalıştırmayı denedi.

O sırada sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki tarlalık alana uçtu. Sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan



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