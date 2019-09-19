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Çalıştırmak istediği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Çalıştırmak istediği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Çalıştırmak istediği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Samsun'da bir kişi çalıştırmak istediği traktörün hareket etmesi üzerine traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Ustacalı Mahallesi Kırklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Uyar (69) fındık bahçesinde ağaç kestikten sonra yerde bulunduğu sırada traktörünü çalıştırmak istedi. Bu sırada viteste bulunan traktör hareket etti ve traktörün arka lastiğinin altında kalan Nihat Uyar, olay yerinde hayatını kaybetti. Nihat Uyar'ın cansız bedeni traktörün arka lastiğinin altından çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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