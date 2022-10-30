Çalmadan önce zeytinyağının son kullanma tarihine bakan hırsız pes dedirtti

Hırsızlık olayı, Çarşı Mahallesi'nde yöresel ürünler satan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yemek molasında olan market çalışanları, döndüklerinde tezgahta bulunan zeytinyağlarının eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, iş yerinin önünde bir kişinin hırsızlık yaptığını görünce durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iş yerinin önüne gelen şüpheli önce bir tur atıyor. Daha sonra çalışanların içeride olmamasını fırsat bilen şüpheli, gözüne kestirdiği 400 TL değerindeki zeytinyağını alıyor. Cebinden çıkardığı gözlükle zeytinyağının son kullanma tarihini kontrol eden şüphelinin uzaklaşırken sigarasını yaktığı yer alıyor. Öte yandan, hırsızlık olayının birkaç kez yaşandığı marketin sahibi ise çareyi ürünleri bant ve iplerle birbirine bağlamakta buldu.

“Adam aldığı ürünün tarihine ve litresine bakıyor. Bir de beğenmiyor”

Market çalışanlarından Berdan Polat, “Defalarca hırsızlık olayı yaşadık. Son çözümü bunları birbirine bağlamakla buluyoruz. Çalışan personeller genelde kapıda oluyor ama o an yemek molasındaydılar. Biz de fark etmedik ve hırsızlık olayını kameradan fark ettik. Kameradan baktığımızda adam aldığı ürünün tarihine ve litresine bakıyor. Ondan sonra da parasını vermiş gibi sigarasını yakıp gidiyor. Bir de beğenmiyor” dedi.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam

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