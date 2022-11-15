Çalyan Gölü 7 ay buz pistine dönecek beyazlığa büründü

Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı Yeşilöz Yaylası Çalyan köyündeki doğal göl, her yıl olduğu gibi bu yılda erken kar altında kaldı. Konumu itibariyle yüksek rakımlı olan bölgede buzullar erimeden tekrar kar yağıyor. Beytüşşebap ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan göl, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Yılın 7 mevsimi kar altında kalan göl ve çevresi kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları başlangıcına kadar karla kaplı yüksek rakımlı gölü merak edenler karlı yolları aşıp göl etrafında fotoğraf ve videolar çekmek için kilometrelerce yol kat ediyorlar.

Serdar Gükçe

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.