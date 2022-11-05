İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çam Dağı'nın hayran bırakan sonbahar manzarası

Çam Dağı'nın hayran bırakan sonbahar manzarası
Çam Dağı'nın hayran bırakan sonbahar manzarası

Sakarya’nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında bulunan ve 4 mevsim farklı güzelliklere sahip 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharla birlikte yeşil, sarı ve kızılın tonlarına büründü. Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk fırsatı sunan ve renk cümbüşünün oluştuğu bölge havadan da görüntülendi.

Çam Dağı’nın hayran bırakan sonbahar manzarası - Tıkla İzle

4 mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı bölgesindeki ormanlık alanlarda büyüleyici sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimle birlikte sarı, yeşil ve kızılın tonlarındaki renk cümbüşüne sahne olan bölge, eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı da sunuyor. Sonbaharla birlikte yeşilden sarıya ve kahverengiden kırmızıya dönen tonları ile ziyaretçilerini hayran bırakan alan havadan da görüntülendi.

“Güzel yolculuğun tadını çıkartıyoruz”

Sonbaharın getirdiği güzellik arasında yolculuk yapan Fuat Almak, “Çam Dağı bölgesinden geçiyoruz, doğanın güzelliklerini görerek yolculuğumuza devam ediyoruz. Burası çok güzel, huzur bulduk. Doğanın zaten her rengi ayrı bir güzel. Şimdi sonbahar ayındayız, yapraklar dökülmüş yola, her taraf sarı. Her mevsimin farklı bir güzelliği var. Biz de böyle güzel bir yolculuğun tadını çıkartıyoruz. Sonbaharı yaşayarak yolculuğumuza devam ediyoruz” dedi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.