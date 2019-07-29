Cam kemik hastası Aras artık yürüyebilecek

3 yaşında cam kemik hastalığı teşhisi konan Aras Demirci yürümekte zorluk çekiyordu. Aras, eğitimini de eve gelen öğretmen sayesinde devam ettiriyordu. Yürüyebilmesi için protez ayaklara ihtiyacı olan Aras'a Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kaymakamlığı yardım etti. Protez ayaklar alınan Aras, ailesinin desteği ile yürümeye başladı.

Evden çok nadir dışarı çıkan Aras Demirci'yi Beykoz Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi ziyaret etti. Belediye personeli hayvanat bahçesine gitmek isteyen Aras'ı önce Karlıtepe Mesire Alanı'nda gezdirdi, sonrasında da Polonezköy Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvan bahçesine götürdü.

Cam kemik hastası Aras Demirci, “Belediyemize çok teşekkür ederim. Belediyemiz olmasaydı bu ayakkabıları alamazdık. Belediyemiz sayesinde ayağa kalkacağım İnşallah. Hastalığımdan memnunum. Başkanıma ve öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Öğretmenim iyi ki varsın. Sen olmasan hayvanat bahçesine de gidemeyecektim. Seni çok seviyorum” dedi.

Aras'ın babası Alkan Demirci, “Benim oğlum can kemik hastası protez filan gerekiyordu. Belediyeden Allah razı olsun protezlerimizi aldı. 7 yaşında yürüyemiyor. İnşallah bu protezlerle yürüyecek. Doktor da söyledi zaten iyi bakıldığı zaman Aras'ın yürüme durumu var. Aras'ın yürümesini istiyorum. Doğuştan bir şeyi yoktu. Bağırsak düğümden ameliyat oldu. Hiç kilo filan almadı. 3 yaşına geldi. Doktora götürdük, doktor cam kemik hastası olduğu söyledi" diye konuştu.

Mustafa Biçer