Çam ormanları kuruyordu..Mücadele için terminatör böcekler ormana salındı

Orman Bölge Müdürlüğü, çam ormanlarına yangınlardan daha fazla zarar veren çam kese böcekleri için biyolojik mücadele kapsamında üretilen terminatör böcek Calosomaları Uludağ'ın çeşitli bölgelerine saldı.

Orman eko sistemine zarar verdiği için kimyasal ilaçlamaya son veren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlarda tespit edilen çam kese böceğine karşı biyolojik mücadelesini ise aralıksız sürdürüyor. Bursa Osmangazi'de kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen terminatör böcekler ormanlara salınıyor. Bursa'da 2006 yılından bugüne kadar orman zararlısı böcekler ile biyolojik mücadele amacıyla yırtıcı böcek üretimi için kurulan laboratuvarda "Calosoma sychophanta" ve "Thanasimus formicarius" üretimi devam ediyor.

Çam kese böceğinin larva ve pupalarını yiyerek beslenen alosoma sychophanta yırtıcı böceklerinin üretimi aralıksız olarak devam ediyor. Üretilen terminatör lakaplı böcekler, çam kese böceği zararı görülen sahalara bırakılıyor.

Terminatör böcekleri biyolojik mücadele amacıyla kullandıklarını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yaçın Akın, "Çam ağaçlarında zarar yapan, yaprakları, ibreleri ören kozadaki tırtılları yiyerek beslenen bir böcek. Biz bunu doğada topluyoruz ve buradaki laboratuvarlarımıza getiriyoruz. Burada çam kese böceğinin tırtıllarıyla besliyoruz. Bunları yetiştirdikten sonra baharda bunları doğaya salıyoruz. Amacımız burada kimyasal mücadele yapmamak, doğadaki diğer canlıları yok etmemek, bu şekilde çamlara da zarar yapan böcekle diğer onun yırtıcısı olan böcek vasıtasıyla mücadele etmek” dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 32 bin Calosoma sychophanta üreterek zararlının görüldüğü alanlara salım yapıldı. 2020 yılında ise 15 bin olan hedef, 19 bin adet üretilerek salımı yapıldı. Sezon sonuna kadar 25 bin üretiminin yapılması hedefleniyor.

Abdullah Çibir

