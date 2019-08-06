Cam sanatçısı Felekşan Onar'ın kısa filmi Esma, Venedik'te görücüye çıkıyor

Türkiye'nin önde gelen cam sanatçılarından Felekşan Onar, 7-15 Eylül 2019 tarihleri arasında İtalya'nın cam sanatıyla meşhur bölgesi Murano'da düzenlenecek Venedik Cam Haftası'na, özel juri davetlisi olarak katılacak. Geçen senenin ardından bu sene de Murano - Istanbul: A Glass Making Journey II adlı konferansın organizasyonunda yer alacağı belirtilen sanatçının, Esma isimli kısa filminin ilk gösterimi de burada yapılacağı açıklandı. 10 Eylül'de konferansın ardından beğeniye sunulacak film, İsmihan Sultan'ın (Esma Sultan) Sokullu Mehmet Paşa Camii için Murano'dan sipariş ettiği 900 cam kandilin hikayesini konu ediniyor.

Venedik Cam Haftası kapsamında geçtiğimiz sene ilki düzenlenen Murano-Istanbul: A Glass Making Journey konferansında tasarladığı camdan köprüleri sergileyen Felekşan Onar, cam üzerinden Osmanlı ve Venedik arasındaki kültürel etkileşimi ve günümüze kadar devam eden ikili ilişkiyi konu edinmişti. Bu yıl ikincisi geçekleşecek olan konferansta ise Rönesans döneminde camda mine işçiliği konusu konuşulacak. Konferansa, İtalyan ve Türk akademisyenler ile tarihçiler de katılacak.

Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin camdan kandilleri filme konu oldu

Konferansı takiben ilk gösterimi yapılacak Esma adlı kısa filmin, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden Sokullu Mehmet Paşa Camii ve bu caminin kandilleri üzerine hazırlandığını belirten Felekşan Onar, şu ifadelerle hikayeyi aktarıyor: "1569-1571 yılları arasında Sokullu Mehmet Paşa adına, 2'nci Sultan Selim'in kız kardeşi olan eşi Esma Sultan tarafından yaptırtılan cami, İstanbul'da Kadırgalar semtinde yer alıyor. Mimar Sinan'ın eseri olan ve döneminin en güzel örnekleri arasında yer alan caminin iç tasarımında, Murano'daki zanaatkarlara yaptırılan 900 adet cam kandil kullanılmış. Aynı dönemde Venedik ile Kıbrıs için savaşa girilmesine rağmen Esma Sultan'ın Venedik'ten sipariş ettiği cam kandiller İstanbul'a ulaşır ve tarihimizde cam sanatının önemli birer göstergesi olarak yer alır. Bu tarihi değeri, Venedik'te, cam sanatının kalbinde sanatseverlerle buluşturmak benim için bir kıvanç kaynağı".