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Cam silerken düşen esnaf hayata tutunamadı

Cam silerken düşen esnaf hayata tutunamadı
Cam silerken düşen esnaf hayata tutunamadı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde işyerinin camını silerken zemine düşen esnaf, sevk edildiği hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahallede meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; kendine ait işyerinde camları silen esnaf Osman Akyürek (51), dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının ilk müdahale ettiği olayda ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri esnafı Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan kent merkezine sevk edilen Akyürek'ten 2 gün sonra acı haber geldi.

Talihsiz esnafın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayıtını kaybettiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Akyürek'in Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Eren Elyesa Polat

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