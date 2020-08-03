Cam şişede torpil patlatan 2 kardeş yaralandı

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesinin Yüksecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan G. (10) ile abisi Mehmet Ali G. (11) bakkaldan aldıkları torpili evlerinin önünde patlatmak istedi. 2 küçük kardeş bir cam şişe bularak torpilin fitilini yaktıktan sonra cam şişeye bıraktı. Şişeyi tam attıkları sırada patlayan torpil cam şişeyi paramparça etti. Patlama sonucu dağılan cam parçaları 2 kardeşin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Ailelerinin fark etmesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralı 2 kardeş Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan tedavinin ardından Gökhan G. elinde oluşan derin yara nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Yasin Can

