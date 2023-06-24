Yeni doğan bebeklerin işitme testinin yapılması, işitme kayıplarının erken tespit edilmesi ve rehabilitasyon programlarının uygulanabilmesini hedefleyen “Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı” çerçevesinde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi referans merkezi oldu. Konuyla ilgili konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Ülkemizde sınırlı sayıda referans merkez var, bir de bunlardan bir tanesi olduk. Koklear implant gibi kulağa yerleştirilen bazı aparatlarla normal yaşıtlarıyla aynı düzeyde şartlar sunabiliyoruz. Referans merkezi olarak koklear implantların da önünü açmış olduk” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen her yeni doğan bebeğin işitme tarama programı çerçevesinde işitme testinin yapılması, işitme kayıplarının erken tespit edilmesi, tanı sonrası takiplerinin yapılarak hem bebek hem de ailelerin desteklenmesini hedefleyen “Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı” çerçevesinde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi “Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Referans Merkezi” oldu. Bu çerçevede hastanede düzenlenen etkinliğe Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kulak burun boğaz gibi hastanenin birçok bölümünden sağlıkçılar katıldı. Etkinlikte bebeklerde işitme kaybının erken dönemlerde teşhis edilerek tedavi edilmediğinde, konuşma ve dil gelişimlerinin yaşıtlarına göre geri kaldığına dikkat çekilerek erken tanının gerekliliğine vurgu yapıldı. Yenidoğan işitme tarama programlarının önemine dikkat çekilen etkinlikte pasta kesimi yapıldı.

“Koklear implantların da önünü açmış olduk”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit işitme kaybıyla doğan ya da doğum sonrası dönemde işitme kaybı ortaya çıkan çocuklarda tanı ve tedavi süreçlerinin hızlı şekilde ilerletilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı. Prof. Dr. Yiyit, “Kulak burun boğaz bünyesinde ulusal yeni doğan işitme tarama referans merkezi olduk. Hemen hemen bütün kulak burun boğaz ünitelerimiz işitme testini yapabiliyorlar ama referans merkezi olmanın şöyle bir önemi var; bu veriler vesilesiyle biz hastaların duyma problemlerini çok erken tespit edebiliyoruz ve onları belki de tedavi edip hayata erken kazandırabiliyoruz. Onları aslında kendi yaşıtlarıyla erken düzeyde eşitleyebiliyoruz. Bir başka şey de koklear implant (çok ileri işitme kaybı olan kişilere yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış cerrahi müdahale ile takılan bir iç kulak protezi) gibi kulağa yerleştirilen bazı aparatlarla normal yaşıtlarıyla, bireylerde aynı düzeyde şartlar sunabiliyoruz. Bu ameliyatları yapabilmemiz için referans merkezi olmamız gerekiyor. Ülkemizde sınırlı sayıda referans merkez var, biz bugün bunlardan bir tanesi olduk. Bu anlamda çıtayı bir miktar daha yukarı taşımış olduk, bundan sonra koklear implantların da önünü açmış olduk. Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da referans merkez olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hastanemizin bu 3 yıllık yürüyüşünde birçok alanda referans merkezi olduk, inşallah da sayıları artarak devam edecek” dedi.

“1 yaşından sonra koklear implant ameliyatlarımız var”

Bebeklerdeki işitme kayıplarına en iyi şekilde tedavi sunabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Uzman Odyolog Ebru Şahan İşler, “Amacımız burayı referans merkezi yapmaktı. Hedefimiz; konjenital (doğuştan) işitme kayıplı hastalarımızın bir an önce yaşıtlarına ulaşabilmesini sağlamaktı. Bugün bunu başarmış bulunmaktayız. Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Referans Merkezi olmuş bulunmaktayız. Biz işitme tarama testlerini yapıyorduk, 2'nci basamak düzeyindeydik. Referans merkezi olmamız koklear implant ameliyatlarımızı yapmak anlamına geliyor. 6'ncı ayda bebeklerimizin cihazlandırılmasını yapıyoruz. 1 yıl içinde de cihazdan fayda görüp görmediklerinin takibini sağlıyoruz. Fayda görmeyen yeni doğan işitme kayıplı bebeklerimizi 1 yaşından sonra koklear implant ameliyatlarımız var, onları oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 serbest alanlı 5 adet odyometri kabini ve odyometri, 5 adet Akustik immitansmetri, 4 ABR (Auditory Brainstem Response), OAE (Otoakustik Emisyon), 1 adet ASSR ( Auditory Steady State Response), 1 adet VHIT (Video Head İmpulse Test), 1 adet REM (Real Ear Measurement) cihaz olup 18 odyometrist, 8 odyolog ve 6 dil konuşma terapisti ile hizmet veriyor.

Hasibe Karadağ - Alperen Baran Metecan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.