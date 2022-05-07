Cam yüklü tır cayır cayır yandı

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit boğazında meydana geldi. Eskişehir'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Ahmet E. (40) yönetimindeki 42 AFA 452 plakalı tırın dorsesinden dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. O sırada alevler büyüyerek tırı sardı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu tır tamamen yanarken, camlar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Salih Bilal Aslan



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