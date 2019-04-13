Çamaşır kurutma makinesine kapılan genç kız hayatını kaybetti

Olay, Batman Batı Raman yolundaki Süveybe Ana Kız Yurdunda meydana geldi. Edilen bilgilere göre kız yurdunun çamaşırhane bölümünde engelli kadrosunda işe başlayan Sevda Doğru çamaşırları yurdun çamaşırhanesindeki sanayi tipi kurutma makinesine koyduğu sırada eşarbını makineye kaptırdı. Olayı görenler 112 acil servisine haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD ve 112 acil servis ekipleri yurda yönlendirildi. AFAD ekipleri, hayatını kaybeden Doğru'yu kapıldığı makineden güçlükle çıkardı. Doğru'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Osman Arslan