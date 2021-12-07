Çamaşır makinesi arızalı çıkınca yumruklar havada uçuştu

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi Adıyaman Kalesi civarından ikinci el çamaşır makinesi satın alan Emira M. isimli kadın, aldığı çamaşır makinesinin arızalı çıkmasından dolayı yanına çocuklarını da alarak makineyi satın aldığı Rehan M. isimli şahsın iş yerine geldi. Emira M. ve yanında gelen çocukları ile işletmeci arasında tartışma çıktı. Aldıkları makinenin arızalı çıkmasından dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga anları bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kavgada şahıslar bir birine yumruklarla saldırdı. Olayda Emira M., Cemal C., Hudaman C. ve Rehan M. yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslar, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Yaralanan 1'i kadın 4 kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Cihan Kizir