Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu

İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden birinde patlama meydana geldi. Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.



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