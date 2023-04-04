İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu

Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu
Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu

İspanya'da bir çamaşırhanedeki çamaşır makinesi patladı. Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu.

Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu - Tıkla İzle

İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden birinde patlama meydana geldi. Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.