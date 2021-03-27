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Çamaşır makinesinden çıkan yangın, evi küle döndürdü

Çamaşır makinesinden çıkan yangın, evi küle döndürdü
Çamaşır makinesinden çıkan yangın, evi küle döndürdü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın evi küle çevirdi.

Çamaşır makinesinden çıkan yangın, evi küle döndürdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 10.00 sıralarında Gazi Mahallesi Tuncerler Sokak'ta Hatice Tuncer'e ait evde meydana geldi. Çamaşır makinesinin şase yapması sonucu çıkan yangında ev küle döndü.

Evden dumanın yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Evde tek başına yaşayan Hatice Tuncer'in yangın sırasında bahçede çalışıyor olması olası bir can kaybı ve yaralanmaya mani oldu. Olay anını anlatan Tuncer, “Çamaşır makinesinden çıktı. Komşular haber etti bana” dedi.
Hatice Tuncer'e evinin yandığını haber eden komşusu, “Çöp yakıyor sanırdım baktım pencereden çıkıyor. Hemen haber ettim. Kendisini bulamadığım için Hatice Yenge diye bağırdım” ifadelerini kullandı.

Ahmet Mervan Taş
 

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