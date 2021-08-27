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Çamaşır telinde asılı olan tişörtleri tek tek inceleyip böyle çaldı

Çamaşır telinde asılı olan tişörtleri tek tek inceleyip böyle çaldı
Çamaşır telinde asılı olan tişörtleri tek tek inceleyip böyle çaldı

Antalya’da bir hırsızının evin önündeki çamaşır telinde bulunan tişört ve çorapları katlayarak düzenli şekilde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çamaşır telinde asılı olan tişörtleri tek tek inceleyip böyle çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, gece yarısı Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir apartmanın giriş kar daire balkonunda meydana geldi.

Üzerinde şort ve tişört bulunan bir genç, balkondaki tel askılıkta serili olan çamaşırların olduğu yere geldi. Hemen sergideki tişörtün birini alıp katlayan genç, daha sonra eğilerek beğendiği kıyafetleri katlaya katlaya topladı. Tişörtlerin iyi yönünü çeviren genç, gözüne kestirdiği kaliteli ve sağlam kıyafetleri de topladı. Aldığı çorapları da kokladığı görülen genç, toplayıp katladığı 5 tişört ve çorapla bölgeden ayrıldı. Bu anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
 

İsa Akar
 

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