Cambridge sertifikalı pizzacı

20'li yaşlarında İngiltere'ye çalışmak için giden Hüseyin Dede yıllarca orada yaşadıktan sonra annesinin ricası üzerine 2015'te Türkiye'ye dönerek önce kebap, daha sonra pizzacı dükkânı açtı. İtalyan arkadaşından pizza yapımı için özel tüyolar alarak işe başlayan Hüseyin Dede, müşterilerin hem kendisine olan hem de pizzalarına olan ilgisinden oldukça memnun. İngiltere'de yaşarken en büyük hayalinin bir gün Türkiye'ye dönüp bir iş kurmak olduğunu söyleyen pizzacı Dede,” İngiltere'de çalışırken içimde sürekli memlekete dönmek orada iş yapmak ve bir şeyleri başarmak hayalleri kuruyordum. En sonunda Türkiye'ye dönüp yemek sektörü üzerine bir iş kurmaya karar verdim. 2015'te Eskişehir'e geldiğimde 3 ay falan çevreyi araştırdık. Boş bir dükkân bulduk ve başladık işe. Pide, lahmacun, etli ekmek ve Konya mutfağı üzerine bir yer açtık. Başlarda biraz zorluk çektik 5 ay sonra ise insanlar bizi fark etti ve daha çok gelmeye başladılar” şeklinde konuştu.

Ömrü uçaklarda geçiyordu

İngiltere'den Türkiye'ye geldiği ilk senelerde hikâyesini duyan yabancı müşterilerinin bu duruma çok şaşırdığını söyleyen Hüseyin Dede, İngiltere'de bazı eğitimler aldığını ve sertifikalarını görenlerin de ‘orada eğitim almış birinin kebapçıda ne işi var' diye soru sorduklarını ifade etti. Hayatının büyük bir kısmının da uçaklarda geçtiği için annesinin bir ricası üzerine tamamen geri dönmeye karar verdiğine de değinen Dede,” Colorado Üniversitesi'nden değişim programı ile Türkiye'ye gelen bir hoca ile tanıştık. Daha sonra bu hoca gidip Anadolu Üniversitesi'ndeki diğer hocalara anlatıyor bu durumu. Tabii hocalar İngiltere'de eğitim almış birisinin kebapçıda ne işi var diye. Daha sonra buraya geldiler ve onlarla da tanıştık. Bu olayın üstüne bir de dil okulunda çalışan Amerikalı bir öğretmenle tanıştık.

O da gidip arkadaşlarına anlatmış. İngiltere'de eğitim almış birisinin burada böyle önlükle kebap yapması insanların tuhafına gidiyor demek ki. Hep de aynı soruyu soruyorlardı. ‘İngiltere'den niye geldin?' bu güzel bir soru ama bence mantıksız bir soru çünkü burası benim doğduğum yer burası. Bir de burada ailem ve akrabalarım olduğu için sürekli gidip geliyordum. Yani ömrümün büyük bir çoğunluğu İngiltere'den Türkiye'ye uçakla gidip gelmekle geçiyordu. Bir gün annem şöyle bir söz söyledi bana ‘oğlum bir miden var et yesen de doyarsın ekmek yesen de çık gel artık burada çalış.' Ben de buradan yola çıkarak 2015'te temelli gelmeye karar verdim” diye konuştu. Yaptıkları pizzaların İngiltere'dekiler ile aynı olduğuna da değinen Dede sözlerine şeklinde devam etti,” Bizim pizzalarımız İngiltere'de yapılanlar ile hemen hemen aynı. Mesela benim İtalya'da çok ünlü pizzacı bir arkadaşım var. Onunla konuştum A'dan Z'ye her şeyi sordum. Hamurun nasıl yapılacağından ne kadar dinlendirileceğine kadar ondan tüyolar aldık ve bu işe giriştik. Bence işin lezzeti düzgün malzeme kullanmak ve işin ustasından işi öğrenmek”

Burak Can Ekizoğlu - Oğulcan Öner

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