Çameli'de yangın nöbeti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 gündür devam eden yangına müdahale devam ediyor. Yangının dumanları çevre il ve ilçelerden de gözükürken, yoğun dumanların en fazla etki ettiği Köyceğiz'in komşu ilçesi olan Ortaca'da yaşayan pekçok vatandaş kendi bölgelerinde de yangın çıktığın sanarak panik yaşadılar.

Bu arada devam eden yangın nedeniyle Köyceğiz'e komşu ilçelerde de gece nöbet tutuluyor. Köyceğiz ile sınır komşusu olan Denizli'nin Çameli Belediyesi Zabıta ekipleri yangının kendi bölgelerine kayma ihtimali ve yine kendi bölgelerinde de yangın çıkma ihtimaline karşı, Karabayır'da nöbet tutuyor, Sarıkavak Mahallesi bölgesinde de devriye atıyor.

Zabıtaların 24 saat boyunca yangına karşı nöbette olduğu öğrenilirken, gece saatlerinde vatandaşların da yangın nöbeti tutmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.



Mete Sönmez

