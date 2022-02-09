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Çameli'nde öğrencilere kar tatili

Çameli'nde öğrencilere kar tatili
Çameli'nde öğrencilere kar tatili

Denizli’de kar yağışının yeniden etkisini artırdığı Çameli ilçesinde okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile personellere de izin verildi.

Çameli’nde öğrencilere kar tatili - Tıkla İzle

Denizli'de 15 gün sonra akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, kentin tamamında etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde daha fazla etkili olan kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Denizli'nin en soğuk ilçelerinden birisi olan Çameli de, kar yağışından an fazla etkilenen merkezden birisi oldu. Sürücülere zor anlar yaşatan yoğun kar yağışı, eğitime de engel getirdi.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.

Mehmet Barlas
 

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