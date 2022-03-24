Cami görevlisi yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Burhaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi üzerinde bulunan Burhaniye Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin müştemilatındaki tuvalet görevlisi Metin Çavuş (70), tuvaletin yanındaki odasında gece uykuya daldı. Çavuş'un sabah odasından çıkmadığını fark eden cami cemaati, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açtılar. İçeri giren ekipler, ortama gaz kokusunun olduğunu fark ederek, odada bulunan piknik tüpünü kapattılar. Sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz yatan Cavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Salih Bilal Aslan

