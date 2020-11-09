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Cami hoparlörlerinden korona virüs uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor'

Cami hoparlörlerinden korona virüs uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor'
Cami hoparlörlerinden korona virüs uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor'

Kırıkkale’de vatandaşların korona virüse karşı kış mevsiminde daha dikkatli olması için cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor.

Cami hoparlörlerinden korona virüs uyarısı: 'Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor' - Tıkla İzle

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye de dahil birçok ülkede etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince kontroller sürüyor. Korona virüsle mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için kentteki camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatılıyor. Her namaz öncesi yapılan anonsta, “Kıymetli vatandaşlarımız; salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşehrilerimiz; sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız” denildi.

Hasan Ay
 

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