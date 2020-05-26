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Cami ile hilal buluşması mest etti

Cami ile hilal buluşması mest etti
Cami ile hilal buluşması mest etti

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Bey Camii üzerine denk gelen hilalin oluşturduğu manzara mest etti.

Aydın'da 1683 yılında Cezayir Beylerbeyi Mustafa Paşa'nın oğlu Süleyman Bey tarafından yaptırılan Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki Bey Camii, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü akşamı üzerine denk gelen hilal ile birlikte eşsiz bir görüntü oluşturdu. Aydın'ın simge camilerinden biri olan 337 yıllık Bey Camii'nin hilal ile görüntüsü fotoğraflara yansıdı. Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Bey Camii etrafındaki sessizliğe, hilal ile oluşan görüntü eşlik etti.
Onur Durmuş

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