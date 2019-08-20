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Cami imamı kazada hayatını kaybetti

Cami imamı kazada hayatını kaybetti
Cami imamı kazada hayatını kaybetti

Denizli’nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün cami imamı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dün yaşanan kazada M.Ç. idaresindeki 20 PU 704 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Kılınçkaya'nın kullandığı 20 L 3742 plakalı motosiklete çarptı. Ağır yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve Beydilli Mahallesi Çötel Cami İmamı olduğu öğrenilen Kılınçkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Kılınçkaya'nın cenazesi memleketi olan Afyonkarahisar Dinar ilçesinde bugün toprağa verildi.  

Bülent Çakır
 

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