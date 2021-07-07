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Cami inşaatında göçük: 3 yaralı

Cami inşaatında göçük: 3 yaralı
Cami inşaatında göçük: 3 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde yapılan Fatih Camii inşaatında göçük meydana geldi, 3 işçi yaralandı.

Cami inşaatında göçük: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında cami inşaatında büyük kubbeye beton atımı esnasında kalıp tahtalarının kırılıp çökmesinin ardından 3 işçi göçük altında kalarak yaralandı.

Göçük altında kalan Fatih Gözütok(49), Sinan Tokgöz(43), Okan Bazo(36) olay yerine gelen itfaiye ekipleri, askeri personel ve vatandaşların yardımlarıyla göçük altından çıkarıldı.

Yaralılar tahta sedyelerle inşaat alanından dışarı taşınırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine götürdü.

İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavilerine Oltu Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

Dursun Murat Aydın
 

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