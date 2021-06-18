Cami minaresinde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir caminin minaresinde bir kişinin mahsur kaldığı ihbarını aldıktan kısa süre sonra bölgeye gitti. Minareyi temizlemek için minareye çıkan ve orada mahsur kalan A.A. isimli vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Merdivenli araç yardımıyla kurtarılan A.A. caminin minaresindeki güvercin pisliklerini temizlediği sırada, orada mahsur kaldığını belirterek, itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile kentte yangından trafik kazasına, doğal afetlerden, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumaya ve kurtarmaya kadar birçok konuda görevini başarıyla sürdürüyor.