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Cami minaresinden yapılan yangın anonsu facianın önüne geçti

Cami minaresinden yapılan yangın anonsu facianın önüne geçti
Cami minaresinden yapılan yangın anonsu facianın önüne geçti

Sakarya’nın Geyve ilçesinde ahşap evde çıkan ve farklı bir evin çatısına da sıçrayan yangın, cami minaresinden yapılan anons sayesinde faciaya yol açmadan söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Geyve ilçesi Karacaören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Akar'a ait ahşap evde buzdolabı prizinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, ahşap evin yanında bulunan diğer bir evin çatısına da sıçradı. Mahalle camii minaresinden yangın anonsu yapılması üzerine vatandaşlar mahallede bulunan tankerler yardımı ile yangına müdahale etti.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ise kontrol altına alınan yangın ile alakalı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

Murat Hazer
 

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