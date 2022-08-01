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Camide hırsızlık kamerada

Camide hırsızlık kamerada
Camide hırsızlık kamerada

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde cami içerisinde gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Tavşanlı ilçesi Kuruçay Camii'nde öğle namazından önce meydana geldi.

Camide hırsızlık kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 civarında camiye giren bir şüpheli, önce etrafı kolaçan ettikten sonra para ve bilgisayar kasasını çaldı. Kuruçay Camii'nde Yaz Kur'an Kursu'na giden çocuklar için dondurma, çikolata gibi hediyelerin alınması ve cami ihtiyaçları için ayrılan yaklaşık 3 bin TL para ile imam odasında bulunan bilgisayar kasasını çalan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülendi.

Belde de yaşayan ve elektrik ile ilgili işyeri bulunan Mehmet Özerdem, "Saat 11.00 gibi meydana gelen, beldemizde yaşanan bu olay bizleri üzmüştür. Yaşanan olay sonrası din görevlisi beni aradı. Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine hediyeler almak için ayrılan 3 bin TL civarı paralar vardı, bunları almışlar. Kameraların bilgisayara kaydettiğini düşünen kişi bilgisayar kasasını hocanın cübbesine sarıp dışarı çıkmış. Biz bu tür olayların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Camide yaşanan bu olay üzmüştür burası bir ev değil ibadethane" dedi.
Güvenlik birimleri camiden hırsızlık yapan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Tuna İşleyen
 

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