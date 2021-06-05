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Camide kafasından vurulmuş halde bulundu

Camide kafasından vurulmuş halde bulundu
Camide kafasından vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi caminin bahçesinde kafasından vurulmuş halde bulundu.

Camide kafasından vurulmuş halde bulundu - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi Mustafa Adalıoğlu Cami'sinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Adalıoğlu Camisi'nin bahçesinde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olaya el konulurken, hayatını kaybeden kişinin Emre Yurtseven (25) olduğu ve kafasından silahla vurulduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yurtseven'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 25 yaşındaki Emre Yurtseven'in intihar ettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekrem Keser - İsmail Ümit Dilşen
 

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